南非印度倡暫取消新冠疫苗專利

美英藥廠反對 憂削弱研發資金和動力

南非和印度去年10月提議動用《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPs）內的緊急許可，在疫情間暫停新冠疫苗和相關醫療用品的知識產權，以促進向發展中國家轉讓技術和科學知識，擴大全球生產。在世貿上周初為期兩天的會議中，成員國就提案的討論陷入僵局。美英、部分歐洲國家和大藥廠反對提案，憂慮削弱企業在未來研發投入時間和資金的動力，不利創新。

譚德塞稱，有必要考慮一系列措施，包括分享疫苗、轉讓技術、或經世衛去年5月成立的「新冠病毒技術獲取池」（C-TAP）自願提供許可等。他又說，暫時放棄專利不代表創作者失去獲利的機會，就像在愛滋病危機或戰爭時，企業仍可就其製造的產品獲得專利使用費。

在90年代愛滋病危機，即使藥物出現，發展中國家仍有數百萬人身亡，因富國搶購藥物，以及專利規定導致定價過高，許多窮國未能負擔。國際藥品採購機制（UNITAID）在2010年成立，主要針對愛滋病的「藥物專利池」，鼓勵專利持有人自願將專利授予該專利池，再向第三方生產商提供許可，後者就銷售在發展中國家使用的藥物，支付專利使用費。

世貿在2001年通過《多哈宣言》，允許成員國在緊急狀態時，可於未經持有人同意下取消知識產權。反對今次提案的人主張，宣言已在保護知識產權方面提供足夠彈性，毋須暫時取消專利。

專家：技術壁壘阻疫苗生產

惟即使跨過專利壁壘，亦不代表能獲得專有技術等其他所需條件，尤其是mRNA疫苗。法國公共衛生高等學院研究員羅德（Jocelyn Raude）就表示，這些新技術只發展了數年，只有少數廠商有能力生產這類產品，形容是一道「技術壁壘」。

（衛報/華盛頓郵報/半島電視台）