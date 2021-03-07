緬中槍亡抗爭少女遭起棺驗屍 官方：證非軍警所殺 反對派質疑掩飾

鄧家希上周三在第二大城市曼德勒示威期間，頭部中槍喪生，翌日落葬。緬甸傳媒Irrawaddy引述目擊者稱，軍人在上周五下午約3時抵達鄧家希的墓地，用槍威脅墓地職員，然後封鎖入口。有住在附近的目擊者形容，約30人乘坐4架私家車和兩架警車到場，還有兩架卡車的軍人，他們用爆破工具協助起棺、將遺體移到一張長椅，並用磚頭墊着其頭部，身穿防護衣的人觸摸頭部後，取出一小塊東西展現給其他人看，隨後將她回葬。有昨日到訪墓地的居民向路透社提供照片，顯示墓地水泥仍未完全乾涸，還有些被丟棄的膠手套、手術袍和鞋等，部分疑似染有血迹。另有兩人向路透社表示，當日有人警告他們不要進入墓地，稱軍警正將鄧家希起棺。

國營電視台MRTV報道，警方、醫生和一名法官參與起棺，並進行驗屍，結果發現鄧家希頭部後面有一個入侵性傷口，並在腦內找到一塊1.2厘米乘0.7厘米的鉛碎片，那與警方所用的子彈不同。報道又指，當時警方面向示威者，但鄧的傷口在頭後，而且傷口是由點三八口徑武器造成，因此事件相信是由那些不希望穩定的人所做。路透社則報道，有照片顯示鄧被殺前不久，她背向着保安部隊。

示威者晾籠基內衣阻軍警推進

緬甸多地昨日繼續有零星示威，仰光軍警發射催淚彈和閃光彈驅散民眾。有民眾則在街頭晾起緬甸人所穿的筒裙「籠基」甚至女性內衣，盼拖慢軍警的推進速度。有20歲示威者解釋，緬甸人傳統認為在籠基下經過會招來不幸，「年輕一代已經不相信，但軍人相信，這是他們的弱點」。社交平台有影片顯示，軍警遇到籠基時會先將它們拿下來。

網媒Irrawaddy報道，緬甸佛教第二大教派瑞京派（Shwe Kyin）9名長老高僧上周四（4日）發表聲明，表達對軍方鎮壓示威的巨大憂慮，呼籲軍方領袖敏昂萊立即停止攻擊民眾。有份參與聯署的高僧包括西達古（Sitagu Sayadaw），據報敏昂萊是其追隨者，曾公開向他的基金會捐獻。早年曾反對軍方獨裁的西達古在這次政變後長期保持沉默，惹部分信眾不滿。

（路透社/Irrawaddy/法新社）