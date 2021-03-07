與哈里專訪今播出 梅根：擺脫王室公職是解放

用「公司」形容王室 稱非外界想像

哈里和梅根在美國加州寓所庭園接受奧花雲費訪問，哥倫比亞廣播公司（CBS）上周五（5日）播出部分內容。梅根對於2018年婚期將至前拒絕對方的訪問邀請澄清說：「（對之前的採訪邀請）我不能說可以，那不是我作的決定。」她表示，當時連私下跟奧花雲費談話都不容許，因為王室通訊組的人員就坐在旁邊。她還說：「作為一個曾過真正獨立生活的成年人，之後走進這架構，那是跟任何人的想像截然不同的一回事。所以有權，以某種形式來說的特權，去講『可以』……可以為自己作決定，暢所欲言，認真解放。」梅根又用「公司」（The Firm）一字形容王室。

電視台7000萬購專訪 哈里夫婦：沒報酬

哈里與梅根於2018年5月結婚，去年初宣布不再擔任王室職務並移居美國，經過1年冷靜期後上月底確認不會復職。梅根此前曾表示，懷第一胎期間感受不到王室的保護，又指傳媒侵犯他們的私隱。最近，雙方又就梅根被指欺凌和互相抹黑起爭執，令這輯披露其王室生活的專訪備受矚目。CBS據報付了700萬美元至900萬美元（5430萬至7000萬港元）取得這輯兩小時專訪的美國和17國播映權，並開出每30秒32.5萬美元（250萬港元）的廣告叫價，是正常的1倍，足見今次訪問受關注的程度。不過，哈里夫婦發言人稱，他們受訪沒收報酬。

倫敦法院裁梅根控英媒勝訴

哈里夫婦自離開英國後，便就有關他們的報道對英國多家傳媒機構展開連串訴訟。上周五最新一項倫敦高等法院的裁決中，法官下令《星期日郵報》須在頭版刊登聲明，表示梅根贏了對該報提出的侵犯私隱和版權官司。該報曾擅自刊登了梅根寫給父親的5頁信局部內容，法庭上月裁定梅根勝訴。

（路透社/BBC）