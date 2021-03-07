飛機業關稅戰停火 美歐謀合作迎華挑戰

初步休戰四月 重啟補貼談判

拜登和馮德萊恩上周五通電話後，歐美隨即宣布達成暫緩徵收關稅4個月的協議。雙方在聲明中指出，美國會暫停徵收原先對總值75億美元（約585億港元）歐盟進口貨品徵收的25%關稅，包括飛機及飛機零件、紅酒、果醬、橄欖、咖啡和芝士等。歐盟亦暫停對價值40億美元（約312億港元）的美國產品徵收報復性關稅，包括飛機及飛機零件、煙草、酒類、行李箱、車厘子、番薯、果仁、健身室設備和拖拉機等。

白宮表示，拜登向馮德萊恩強調支持歐盟，並承諾修補和重振美歐伙伴關係。馮德萊恩形容，暫緩關稅是對大西洋兩岸工商界一個極好的消息，對歐美未來幾年經濟合作也是非常積極的信號。歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說：「取消關稅對歐美都是雙贏，尤其新型冠狀病毒疫情大流行正損害我們的工人和經濟。」

歐盟稱屬雙贏 助疫後經濟

今次休戰為歐美永久解決飛機補貼爭端提供談判基礎，雙方在聲明中又承諾就該爭端達成廣泛的解決方案，包括制定未來飛機補貼規則、監督及執行機制，又致力應對中國等非市場經濟體新加入者所帶來的扭曲貿易做法及挑戰。《金融時報》引述一名歐洲官員指出，抗衡中國及為飛機製造業制定跨大西洋標準是主要目標。空巴歡迎暫停關稅的決定，表示支持「採取所有必要行動來創造一個公平競爭的環境，支持通過談判解決這一長期爭端，避免徵收雙輸關稅」。波音也稱，希望透過談判帶來公平競爭環境。

空巴波音同盼建公平環境

這場波音與空巴的補貼爭端始於2004年，當年空巴飛機交付量首度超過波音，美國隨即向世界貿易組織（WTO）申訴，指控歐盟對空巴的補貼削弱了波音的競爭優勢，數月後歐盟亦指摘華府違規補貼230億美元予波音。2019年10月，世貿裁定歐盟違規補貼空巴，授權美國可以對75億美元的歐盟入口商品加徵關稅，但世貿之後亦裁定美國非法補貼波音，批准歐盟可向美國徵收關稅報復。

拜登上台後，表明有意修補與歐洲關係，他提名的貿易代表人選戴琪（Katherine Tai）日前在國會確認提名聽證會上，亦表示她將設法解決波音與空巴多年來的補貼爭議。美國議員及代表餐飲進口商和餐廳的組織，近幾周已要求拜登政府取消報復性關稅，表示疫情已重挫餐飲業，取消關稅將有助業界復蘇。

（路透社/金融時報/華爾街日報）