世衛月中公布新冠溯源報告

外交部：發表前應獲中方專家批准

世衛與中國聯合的新冠病毒溯源研究團今年1月走訪武漢，到2月12日世衛總幹事譚德塞稱即將發表初步調查報告，數周後再發表完整版本。譚德塞周四說，知道很多成員國很想快點知道報告內容，「團隊正為最終報告和歸納報告努力中，以我所理解，兩份報告會在3月15日的那周同步公開。」調查團團長安巴雷克（Peter Ben Embarek）早前向《華爾街日報》稱，已取消發表初步報告的計劃，解釋指初期報告深受各方關注，但摘要內容不夠詳盡，不足以滿足各方好奇。

中國外交部稱，對報告細節不知情，但強調武漢調查團是聯合行動，相關報告發表前應獲全體專家成員批准，包括中方專家。

科學家聯署質疑調查團半數中國人

與此同時，26名涉及病毒學、動物學和微生物學等範疇的科學家，聯署公開信投書《華爾街》和法國《世界報》，質疑調查團隊半數是中國公民，報告結論或受中方立場影響，又批評調查團未徹底考慮從實驗室泄漏病毒等所有可能，未夠充分掌握中國數據等，主張獨立調查應對。外交部發言人汪文斌周五回應公開信，強調調查團成員是中國頂尖科學家，又指武漢之行只是「全球溯源研究的一部分」。

（華爾街日報/法新社/彭博社/中新社）