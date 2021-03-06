美謀第一島鏈建導彈網遏華 防長：中國是頭號步步進逼的挑戰

《日經亞洲》取得的文件提到，「美國未來最大的危險繼續在於傳統威懾力受損」，尤其令印太地區軍力平衡變得更不利於美國，促使中國更大膽採取行動試圖改變地區和全球現狀。文件提議的具體方案是「派遣可『一體化聯合作戰武力』，配以在國際換日線以西沿着第一島鏈部署精準打擊（導彈）網絡、在第二島鏈部署一體化防空導彈系統，以及分散武力佈陣」。方案形容這做法可帶來「維持穩定的能力」，以及如有需要時「分配和支撐更長時期的戰鬥行動」。

「印太軍力平衡不利美國 利華大膽行動」

上述文件披露，新方案旨在「聚焦資源於威懾中國的重要軍事戰力」，打消中方採取先發制人攻擊的念頭，其中心要素是「沿着第一島鏈的具高度存活能力、擁有精準打擊的網絡」。《日經亞洲》報道，這意味着擴充配置傳統導彈的陸基炮台，但美軍已排除在中短程導彈使用核彈頭。

第一島鏈一般意指包括台灣、沖繩和菲律賓等接近中國大陸的島嶼，報道形容中國視之為美軍首道防線，其「反介入/區域拒止」（anti-access/area denial）戰略尋求將美軍推出東海和南海的第一島鏈以外。第二島鏈由日本東南部去到關島（美國屬地），南至印尼，報道指中方尋求限制美軍接近這道西太平洋防線，將令美軍以往依賴海軍和空軍的戰略難再奏效。

印太司令：北京未來6年或圖改台灣現狀

陸基中程導彈被視為中國解放軍強項，估計有約1250枚，其中「東風-21D」和「東風-26B」兩款更有力威脅美國航空母艦甚至是關島基地，而美國則受限於《中程導彈條約》而沒有任何中程導彈。特朗普政府2019年退出《中程導彈條約》時——此舉被視為要為美軍在印太部署中程導彈反制中國鋪路——曾稱，未來類似條約的新談判須納入中國，但北京表明沒有興趣。

印太司令部司令戴維森周四在保守派智庫美國企業研究所（AEI）發表演說時則表示，未來6年對中國或尋求改變地區現狀有顧慮，例如是涉及台灣。他形容中國在這段時間將處於戰力佔優的地位，屆時北京或可大範圍地選擇「永久」改變地區現狀。他提議在關島設立陸基神盾系統，藉此騰空原先負責關島導彈防衛的3艘導彈驅逐艦去執行其他海軍任務，增加部署靈活性。

（日經亞洲）