聯國報告：窮國浪費食物更甚富國

全球浪費近10億噸糧食

聯合國環境規劃署（UNEP）與英國廢棄物與資源行動計劃（WRAP）合作制訂的這個指數，涵蓋了54個國家，涉及全球四分之三人口。報告顯示，2019年有9.31億噸糧食被丟棄，其中家居佔61%，零售佔13%、飲食業26%。在巴基斯坦、越南這些低收入國的家居浪費食品，人均一年91公斤，比中等收入國家平均的76公斤或美國等高收入國平均的79公斤更多。低收入國家浪費食物較多，疑與民眾多在家煮食有關。UNEP永續糧食系統（SFS）計劃專家奧康納（Clementine O'Connor）說：「此前一直以為食物浪費是富裕世界問題，我們的報告反映，每一國都有浪費食物，家居糧食浪費是全球問題。」

WRAP發展總監斯旺內爾（Richard Swannell）指出，糧食浪費問題在環境、社會與經濟上俱代價高昂，相當於世界第三大溫室氣體排放國，故修正氣候變化問題須先修正糧食機制，那首要一環是解決浪費。

首世界糧食系統峰會年底舉行

聯合國希望藉着制訂「糧食浪費指數」，可達至2030年零售層面、消費者層面食物浪費減半的目標，並協助各國解決境內食物浪費，從而有助遏止全球暖化。全球約有8%至10%溫室氣體關乎未消耗食品；除了糧食製作的相關包裝、燃料、林木耗損，還有腐爛食物堆填釋出的溫室氣體等。歷來首次的聯合國世界糧食系統峰會，將於今年9月或10月舉行，屆時將研究減少食品浪費問題。

（法新社/路透社/德國之聲）