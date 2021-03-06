緬軍頭擬轉走78億 美官員阻延

路透社報道，緬甸軍方領袖2月1日發動政變後，3日後即以緬甸中央銀行名義尋求轉走該筆10億美元資金，但交易先被美國聯儲局的保護措施阻止，其後華府官員一直暫停轉帳，直至拜登同月11日公布行政命令凍結資金。報道稱交易於軍方撤換央行行長及拘留改革派官員後進行，反映緬軍領袖尋求免受國際制裁影響。行政命令列明，緬央行是緬甸政府一部分，故納入華府凍結軍政府資產的範圍。

華府前日公布的新招涉及出口管制。商務部工業及安全局將緬甸放回待遇較差組別，令涉及《美國出口管制條例》的對緬甸出口或轉口物品須面臨受更多限制的評估。相關規則還令緬甸受到「軍事最終用途」的限制，針對任何敏感技術或材料作審查，限制任何可作軍事用途的物品出口。制裁措施還針對緬甸國防部和內政部，以及兩間與緬軍關係密切的企業。

駐聯國大使雙胞 軍方委任者辭職

緬甸軍方政變引發的公務員抗爭蔓延至外交部門。當地新聞網站Irrawaddy報道指，已有逾10名緬甸駐外外交官公開表態支持民主運動。另外，緬甸駐聯合國大使的鬧雙胞迅速結束，原副大使丁貌奈周三宣布辭職，拒絕應軍方要求取代公開反對政變的原大使覺莫吞。

（綜合報道）