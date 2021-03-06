歐盟審核俄國疫苗 或成首款非西方出品獲批

疫苗不足 捷克向華引進國藥應急

EMA發聲明稱，正評估衛星V（Sputnik-V）疫苗是否符合歐盟有關效率、安全和質素的一般標準。俄羅斯隨即表示，當EMA對其疫苗開綠燈後，就準備好向歐盟供應疫苗。

俄羅斯一直推動歐洲仿效其他批准使用俄國疫苗的國家，不過歐盟擔憂俄國或以疫苗作為軟實力工具，保持警惕。

區內疫苗供應不足促使部分國家另覓解決方法，例如目前是全球人均單日新增確診率最嚴重國家之一的捷克，周三表示已向中國尋求供應國藥疫苗，並獲即時答應。捷克將是繼匈牙利後第2個請求中國提供新冠疫苗的歐盟成員國。

丹麥奧地利伙以國研新疫苗 惹法抨擊

丹麥首相弗雷澤里克森、奧地利總理庫爾茨和以色列總理內塔尼亞胡則於周四在耶路撒冷召開記者會，內塔尼亞胡稱3國會開展研發資金，致力共同生產新的新冠疫苗。庫爾茨周一宣布3國合作時批評EMA審批疫苗太慢，令歐盟在製藥與供應上容易陷入樽頸，但法國反駁指最有效滿足疫苗需求的方法是留在歐盟架構，而歐盟架構是確保歐盟團結的最好方法。

（法新社/路透社/中央社）

（抗疫新階段）