首引歐盟機制 意禁新冠疫苗出口澳洲 法國擬仿效 分析憂加劇疫苗民族主義

歐盟因牛津疫苗供應滯後，今年1月推行疫苗出口透明機制，規定於歐盟成員國境內設廠的藥物生產商如要出口新冠疫苗，必須獲有關國家批准，如藥廠向該國提供的疫苗數量未能達到與歐盟承諾的水平，該國有權阻止疫苗出口，並向歐盟通報。報道稱，意大利上周末就根據有關機制阻止向澳洲出口25萬劑牛津疫苗，並向歐盟通報。

新總理質疑歐盟接種計劃慢

意大利外交部周四發表聲明稱，今次要求歐盟批准禁止向澳洲出口牛津疫苗，是因為澳洲「並非容易受疫情侵害的國家」，又指該批疫苗數量相較迄今意國及普遍歐洲國家獲供應的疫苗是「相當大的數字」。上月新上任的意大利總理德拉吉（Mario Draghi）曾於歐盟峰會中，質疑歐盟推行新冠疫苗接種計劃緩慢，又指應對未有履行疫苗供貨承諾的藥廠實施更嚴格的出口限制。阿斯利康及歐盟並無回應報道。

涉25萬劑 澳洲：已促歐盟委員會介入

澳洲衛生部長亨特周五回應時指出，澳洲已透過多條渠道向歐盟委員會就事件交涉，要求檢視意大利的決定。他又稱，澳洲已接收30萬劑牛津疫苗，足以應付至本地疫苗生產追上進度，強調事件不會影響接種計劃。總理莫里森亦稱，目前意國疫情嚴峻，能理解意大利以至歐洲多國對疫苗供應的焦慮。澳洲於上月底展開新冠疫苗接種計劃，此前已訂購5380萬劑牛津疫苗，而當地藥廠CSL亦獲授權生產5000萬劑牛津疫苗，料本月底可供應首批疫苗。

今次是首次有歐盟國家禁止新冠疫苗出口，被指可能令疫苗民族主義爭議再起。彭博社分析稱，今次意國禁止牛津疫苗出口相信屬象徵性行動，可能鼓動其他國家政府效法採取保護主義行動。法國衛生部長韋朗（Oliver Veran）昨接受BFM TV訪問時就直言，法國可能會仿效意國禁止新冠疫苗出口。

路透社周四亦引述兩名歐盟消息人士報道，歐盟計劃將疫苗出口透明機制生效期限由本月底延長至6月底。消息稱，在周三（3日）的會議中，許多與會國家外交官員均支持有關措施，包括德國及法國，或令其他依賴歐洲生產疫苗的國家與歐盟再生齟齬。

（金融時報/路透社/彭博社）

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