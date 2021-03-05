梅根涉欺凌員工 白金漢宮擬調查

報道引述兩名高級王室人員稱，自己曾被梅根欺凌，另一名前職員稱曾被她羞辱，又指兩名職員亦被梅根欺凌。報道又稱，時任哈里夫婦的傳訊秘書努夫（Jason Knauf）在2018年10月曾指控梅根的行為逼走了兩名私人助理，又打擊第3名職員的信心。哈里獲悉事件後曾請求努夫不要追究。

白金漢宮發聲明表示關注，稱人力資源部門會研究事件，並會邀請涉事現職及離職人員了解，強調不會容忍工作場所有欺凌或騷擾的情况出現。

哈里一方指報道抹黑轉移視線

另外，哈里夫婦接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的訪問將於下周日播出。哈里夫婦的發言人反駁指《泰晤士報》的報道是經過計算的抹黑行動，內容誹謗，梅根已發律師信提出反駁。兩人的律師認為《泰晤士報》被王室利用，以在周日播出的哈里夫婦專訪之前散播虛假論述和轉移焦點。

哥倫比亞廣播公司（CBS）公開下周日的訪問節錄，當中梅根稱王室若有份令針對兩夫婦的謊言持續下去，就不應預計她會保持沉默。

（衛報/CNN/泰晤士報/BBC）