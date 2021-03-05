中國南非搗假疫苗 國際刑警憂冰山一角

INTERPOL稱，中國警方搗破出售假疫苗的網絡，在一家生產假疫苗的工廠拘捕了80人，最少發現了3000劑假疫苗，而在南非豪登省，有3名中國公民和一名贊比亞人在一個倉庫被捕，警方在倉庫內發現了2400劑已裝進小玻璃瓶的疫苗針劑，以及大量假3M口罩。INTERPOL並沒說明拘捕行動的具體時間，又透露接獲報告，指有不法者試圖向護理院舍等出售假疫苗。

去年12月，INTERPOL向194個成員國發布全球警報，警告防範新冠病毒疫苗的有組織犯罪網絡。中國最高人民檢察院上月披露，截至今年2月10日，內地在21宗涉及製作假新冠疫苗的案件中，拘捕70名疑犯。其中一宗典型案例發生於2020年8月，製假集團在酒店房和出租房內用生理鹽水及礦泉水製造假疫苗。警方調查顯示，該集團製造銷售假疫苗約5.8萬支，獲利約1800萬元人民幣（約2165萬港元）。

（法新社/BBC）