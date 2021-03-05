接種牛津疫苗後死亡 韓增至5例

新增3例 兩為長期病患

今次3宗死亡個案中，有兩宗發生在全羅北道的療養院，兩人均為50多歲男性。其中一人據報生前患有心腦血管疾病，去年6月曾出現腦出血，他於3月2日上午9時接種疫苗，41小時後死亡。另一人生前患有心肌梗塞和糖尿病等長期病患，在3月3日上午11時接種疫苗，15小時後死亡。第三名死者則來自大田市的殘疾人士設施，為一名20多歲女性，她在3月2日接種疫苗，15小時後死亡，報道未有交代她生前有否患病。

韓國自2月26日推行疫苗接種，已有逾15萬人接種新冠疫苗，絕大部分接種牛津疫苗。截至周四，當地接種疫苗出現反應異常的個案有718宗，包括5宗死亡和7宗懷疑過敏個案。周三公布的首兩宗死亡個案死者接種的是牛津疫苗，兩人均為長期病患者，當局已就其死因展開調查，確認是否與接種疫苗有關。有傳染病專家表示，在確定事故跟疫苗有關之前，民眾毋須過慮。

（韓聯社）