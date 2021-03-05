緬軍頭稱已慣制裁：會與少數朋友同行

柏其納稱，她警告梭溫緬甸軍方可能面對一些國家的強硬措施，以懲罰他們發動政變，但梭溫回答：「我們已習慣制裁，我們活了下來。」當柏其納再警告會被孤立時，梭溫說：「我們必須學會與少數朋友同行。」有外交官員表示，聯合國安理會將於周五舉行閉門會議，討論緬甸局勢。安理會雖然憂慮緬甸情况，但由於中國和俄羅斯反對而未有譴責政變，柏其納說：「我希望他們（中俄）認清這不是內部事務，它影響區內穩定。」她亦呼籲各國採取最強而有力的措施，恢復緬甸民主。柏其納表示，自上月15日起已未能直接與軍方領導人對話，被迫以書信溝通，她周日寫了一封長信給梭溫，未獲回覆。

聯國特使促中俄認清局勢

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）昨發表聲明指出，自上月1日政變以來，緬甸最少54人被殺，逾1700人被拘押，包括29名記者，她要求軍方「必須停止謀殺及監禁示威者」。

已對緬甸軍方實施制裁的美國，國務院國務院發言人普萊斯周三表示，正研究緬甸採取進一步行動。他又點名呼籲中國發揮在區內的影響力，顧及緬甸人民的利益。 歐盟則譴責緬甸當局向手無寸鐵的平民和醫護人員開槍，明顯違反國際法。

（法新社/路透社）