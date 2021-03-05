緬鎮壓單日38死 網民悼華裔「天使」 19歲鄧家希頭中槍 fb留遺言捐器官

在跆拳道班認識鄧家希的23歲妙杜（Myat Thu，譯音）表示，周三兩人一起上街，形容鄧家希是一個勇敢女子，曾踢爆水管讓其他示威者可清洗被催淚氣體刺激的眼睛，又拾起催淚彈罐擲向警方。妙杜說鄧家希很照顧和保護其他同伴，曾叮囑：「警方開槍時，她叫我：『坐下！坐下！不然子彈會打中你』。」警方周三血腥鎮壓前，從影片可聽到鄧家希高叫：「我們不會逃跑……不可以流血。」妙杜說，警方先射催淚彈，之後子彈飛來，人群四散，他後來看見網上相片才知道鄧家希被射殺。妙杜指摘軍警對人民用實彈，屬非人所為。

理髮店老闆獨生女 洋名Angel

緬甸網民和傳媒報道，鄧家希是華裔，緬甸小名Kyal Sin，英文名Angel，是一名當地理髮店老闆的獨生女。她在曼德勒任舞蹈員，亦是跆拳道冠軍。緬甸去年11月8日大選時，鄧家希在網上發文自豪地稱成為首投族。2月1日政變後數天，她走到街上揮舞代表全國民主聯盟的紅旗，抗議軍方奪權。隨着當局加強鎮壓，鄧家希也知道自己要冒生命危險，她的一名朋友在fb分享鄧家希給他的最後一段信息：「這可能是我最後一次這樣說。非常愛你，別忘了。」鄧家希也在fb交代自己的血型、聯絡電話等資料，又稱若自己被殺，希望將其器官捐出幫助他人。

閉路電視錄警痛毆救護員

鄧家希的喪禮昨在曼德勒舉行，她的遺照旁有中文悼辭，其中一句說她是「鄧氏華裔巾幗英雄」。昨有大批民眾為她送殯，做出反專制的「三指禮」，網上亦有許多人悼念她，稱她是「天使」、「英雄」。鄧家希是周三鎮壓中數十名死者之一，目擊者稱，在最大城市仰光至少8人被殺，中部城鎮蒙育瓦（Monywa）也有6人死亡。救助兒童會表示，死者中包括4名未成年者，其中兩少年為14歲及17歲。有在曼德勒的學生向英國廣播公司稱，軍警用橡膠子彈，也用實彈殺平民。不單示威者遭軍警暴力對待，美國資助的自由亞洲電台公開一段閉路電視影片，顯示多名持槍緬甸警察要求3名醫護人員從救護車下來，然後用槍托和警棍重擊他們頭部多次。

印度指3緬警抗命越境尋庇

昨天在仰光等城市繼續有民眾示威，警方在仰光和蒙育瓦向示威者開槍和射催淚彈。因應緬甸不穩局勢升級，新加坡外交部昨呼籲在緬公民應考慮盡快離開。印度警方昨表示，3名緬甸警察因拒絕聽命於軍方，越過邊境逃到印度尋求庇護。

（路透社/BBC/法新社）