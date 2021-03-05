拜登國家安全戰略指引 定調制華 提支持台灣捍衛港疆藏民主人權

這次是特朗普政府2017年底發表《國家安全戰略》以來首份類似形式報告，但拜登政府上任不足兩個月，新報告以「臨時指引」名義發表，白宮網站介紹新報告為政府部門和機構提供指引，協助它們行動一致，又稱拜登政府已開展新一份《國家安全戰略》編撰工作。

倡美加強優勢 迎對華戰略競爭

《臨時指引》高度重視中國，曾提及「中國」和「北京」等字眼大約20次，形容中國「已急速變得更強勢（assertive）」，也是「唯一有潛力結合經濟、外交、軍事和科技力量、從而對穩定和開放的國際體系帶來持續挑戰的競爭者（competitor）」。

《臨時指引》強調，美國須在民主體制和科技等範疇上加強長久以來的優勢，「藉此在跟中國或任何其他國家的戰略競爭佔上風」，指長遠而言在競爭中勝過（outcompete）中國的最有效方法是「投資於我們的人民、經濟和民主」。報告又指美國需要恢復信譽與全球領導地位，確保由美國而非中國制訂國際議程，但不代表排斥合作，若能恢復美國優勢，將可確保華府能以「具信心和強勢的地位」來接觸中國。

在軍事層面，《臨時指引》指面對中俄戰略挑戰，華府將經評估後與國會合作，騰出資源投資於最尖端科技和戰力，確保美國未來可保持軍事和國家安全上優勢。除了跟民主國家盟友合作，美國還要加強在全球建立伙伴關係，認識到「印太地區、歐洲和西半球的最深入聯繫」攸關最重要的國家利益。

布林肯：中國為世紀地緣考驗

《臨時指引》又提到美國將「按照美方長期承諾」支持份屬「領先民主政權」和「關鍵經濟及安全伙伴」的台灣，並確保美國企業在中國做生意時毋須犧牲美國價值觀。報告又稱美國會捍衛民主、人權和人類尊嚴，「包括在香港、新疆和西藏」。台灣外交部發言人歐江安昨日回應稱歡迎和感謝，形容拜登政府上任以來不斷展現對台灣的支持。

國務卿布林肯周三較早前先發表任內首份大型外交政策演說，除了預告數小時後發表的《臨時指引》，還闡述拜登政府會如何具體落實戰略，並臚列八大最迫切外交優先事項（見表），最後一項專門提到中國，形容對華關係是美國「21世紀最大地緣政治考驗」，強調中國具有嚴重挑戰現有國際體系的力量，其帶來的挑戰跟俄羅斯、伊朗和朝鮮等「不同」。他說：「我們跟中國的關係，在應該競爭的時候是競爭性的，在可以合作的時候是合作性的，在必須對抗的時候是對抗性的。其共同點在於有需要以強勢地位接觸中國。」他又強調在新疆人權受侵犯或香港民主受踐踏時，美國須捍衛自身價值，「若我們不這樣做，中國就會更肆無忌憚」。

中國外交部發言人汪文斌昨回應布林肯稱，中方致力於同美方發展「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係」，希望美方採取理性務實的對華政策，推動中美關係重回正軌。

皮尤民調：近半撐優先限制中國

美國皮尤研究中心周四（4日）公布的最新民調顯示，89%受訪者視中國為「競爭者」或「敵人」，而非「伙伴」，認為限制中國國力和影響力應是美國外交政策首要重點的受訪者比例，更由2018年的32%升至最新的48%。

（紐約時報/路透社/今日美國報）