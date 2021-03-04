拜登閣員提名首受挫 撤印裔人選

尖銳言論曾得罪兩黨人士

50歲印度裔的坦登（Neera Tanden）周二（2日）以避免妨礙拜登施政為由，寫信要求撤銷對她的提名，獲拜登接納。坦登領導自由派智庫「美國進步中心」近10年間，時有針對共和黨、民主黨人士的尖銳言論，使之成為兩極化人物，國會山莊、民主黨內部乃至拜登的政治盟友，俱有人不看好她；不僅沒有穆爾科斯基（Lisa Murkowski ）等共和黨溫和派議員寄予支持，連民主黨中間派參議員曼欽（Joe Manchin）、西內馬（Kyrsten Sinema）等也表明反對。坦登近期已刪除了多達1000則抨擊其他政客的Twitter帖文。外界推測拜登提名的OMB副主任楊格（Shalanda Young）是最有可能接替坦登的人選。路透社報道，拜登仍想擢用坦登，但未決定什麼崗位。

（法新社/路透社/彭博社）