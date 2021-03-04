緬抗爭女生中槍亡引迴響 實彈鎮壓最少13死 仰光總主教：如天安門

示威領袖：沒警告即開槍

多個城鎮的目擊者稱，保安部隊未有多加警告就動用實彈，顯示軍政府更有決心去鎮壓抗議。中部城鎮敏建（Myingyan）有示威領袖稱：「他們朝向我們前進並發射催淚氣體，然後再前進使用震撼彈。他們沒向我們發射水炮，沒有驅散警告，他們就開槍。」消息指敏建有一名14歲少年死亡，《蒙育瓦公報》編輯向路透社稱蒙育瓦（Monywa）有6人死亡，最少30人受傷，部分人失去意識。在仰光最少有8人死亡。

女死者名「家希」 疑似華裔

曼德勒也有兩人在示威期間被殺，其中一名身穿寫着「一切事情會變好」T恤的19歲女死者成為焦點。 facebook帖文指該女生名叫「鄧家希」（Deng Jia Xi，另有指女生名為Ma Kyal Sin），並指她有華裔血統。大批網民昨到相信是她的fb帳戶留言致哀，該帳戶的舊照片顯示，她曾用中文與朋友傳短訊，有中文名字「家希」。

當局昨在仰光驅散示威期間拘留約300人，路透社引述片段顯示一班年輕男子雙手放頭排隊並登上軍車。自由亞洲電台則拍攝到有仰光警員要求救護車上的醫療人員下車，接着開槍擊碎擋風玻璃，又用槍托和警棍打傷他們。仰光總主教貌波（Charles Maung Bo）在Twitter貼文，形容國家大部分主要城市情况都像天安門廣場，意指1989年在北京天安門發生的六四事件。

6記者遭起訴 溫敏加控罪

過去一個月有多名記者因報道反軍事政變示威而被捕，有6人被當局起訴，當中包括32歲美聯社攝影記者登梭（Thein Zaw）。登梭的律師指他和另外5名記者被控造成恐慌、散播假消息、直接或間接煽動政府僱員。軍政府上月修改法例，將相關罪名刑期由2年增至3年。美聯社國際新聞副總裁菲利普斯要求立即釋放登梭。至於代表昂山素姬和被罷黜總統溫敏的律師欽貌梭（Khin Maung Zaw）周三稱溫敏被加控兩項罪名，其中一項罪名被指違反憲法，可被判入獄3年，但稱未知溫敏的審訊日期。

（路透社/法新社/Channel News Asia）