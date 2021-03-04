FT：美伙日印澳派疫苗 與華爭亞洲影響力

報道引述6名消息人士報道，白宮最近幾周已與QUAD其他成員開會，帶頭處理這項任務的白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell，圖），已和其餘3國的大使召開數次會議。其中兩名消息人士稱，利用疫苗分發作為抗衡中國，將是4國短期內公布的一系列措施之一。

坎貝爾牽頭 盼提升QUAD地位

雖然疫苗分發是其中一項措施，但報道引述熟知討論內情的消息人士稱，4國開會討論的策略，比疫苗分發更進一步，並會有持久影響，「美國正為印太區推動大型兼大膽的倡導作最後準備」，另一名熟知美國高層策略的消息人士說，4國希望將QUAD提升為在區內有主導地位的角色，而拜登政府正將QUAD成為其亞洲政策的動力核心。消息人士指出，4國關注的不只是病毒大流行和氣候變化，也包括地區安全，它們正討論如何加強海上合作，並在諸如網絡安全上做得更多。

分析：派疫苗助減區內國戒心

白宮暫沒有回應有關計劃，印度一名高級官員則證實各方正探討透過QUAD分發疫苗，預計較富裕國家將斥資購買印度生產的疫苗後再向區內分發。美國智庫「布魯金斯學會」印度專家馬登（Tanvi Madan）指出，將焦點放在疫苗分發，有助緩和區內國家對QUAD只是用作圍堵中國的戒心。她說：「如果它（QUAD）能夠展示對區內的價值，就正如它在2004年南亞海嘯後的表現一樣，這有助帶出它能為地區帶來好處，而非只是關乎那4個國家。」

（金融時報）

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