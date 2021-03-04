話你知：難證因果 各地疫苗索償成功個案少

美賠償機制 10年8％申請獲批

以美國為例，新冠疫苗由專為大流行或流行病而設「應對措施傷害賠償計劃」（CICP）管理，自2010年成立以來，該計劃489宗已審核的申請中，只有39宗獲判定有資格取得賠償（大部分申索都是關於H1N1流感病毒疫苗），佔約8％。衛生資源及服務管理局（HRSA）發言人去年向路透社表示，當局因多種原因拒絕申請，包括法律要求有具說服力的科學證據證明傷害是由疫苗造成。

在英國，申索人能否展示傷害與疫苗之間的因果關係同樣是關鍵之一，逾65%申請因此失敗。

（路透社/刺血針）

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