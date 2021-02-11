多國現接種者死亡 未證疫苗關連 美已打1400萬劑 CDC：過敏比例暫與流感疫苗相若

挪威（BioNTech-輝瑞）

今年1月挪威有23名長者接種BioNTech-輝瑞疫苗一周後先後去世，他們皆年過75歲，當中13人住在養老院，事後有網民質疑是否與疫苗有關。

挪威醫藥局和挪威公共衛生研究院（NIPH）調查後，表示沒證據顯示該批年老虛弱的接種者死因跟疫苗相關。世界衛生組織（WHO）評估也指出，沒有發現年老虛弱者出現「任何出乎預期、意外發生的死亡個案增加」，也沒有發現在執行BioNTech疫苗接種後出現『不良事件的不尋常特徵』」。

葡萄牙（BioNTech-輝瑞）

一名41歲葡萄牙醫護人員阿塞韋多（Sonia Acevedo）在接種BioNTech-輝瑞疫苗兩天後的1月1日「突然死去」。

葡萄牙司法部1月5日發表初步驗屍結果，指沒發現「（阿塞韋多）死亡跟所接種疫苗存在因果關係的證據」，但以「司法保密」為由未提供死因。

巴西（牛津-阿斯利康）

去年10月傳出該款疫苗在巴西測試中一名志願者去世，但阿斯利康並未叫停測試。彭博社其後引述一名消息人士稱死者屬對照組，即是沒有接種疫苗的那一組。

阿斯利康其後稱，仔細評估上述個案後，相關臨牀測試無安全顧慮，評估單位以及巴西監管部門都建議測試繼續。

美國（BioNTech-輝瑞）

加州一名X光技師1月5日完成第二劑接種，及後出現腹部疼痛和呼吸困難而送院，兩天後去世。

這宗個案隨即報告至「疫苗不良事件報告系統（VAERS）」——由美國疾病控制及預防中心（CDC）和美國食品及藥物管理局（FDA）聯合管理的全國監察系統，迄今仍在調查，當局估計3至4個月亦難有定論；倘案例被裁定跟疫苗有關，將立即向州醫護部門匯報。

專家：須證事故比率高於一般人口

《今日美國報》總結時提醒「相關（correlation）」不等同「因果關係（causation）」。范德堡大學傳染病部門醫科教授沙夫納（William Schaffner）接受美國廣播公司訪問時提醒：「那些醫學事件每日都發生，包括無法解釋的疾病。真正問題是，它們（無法解釋的疾病）在疫苗接種人口的發生比率，是否高於一般人口？」

CDC估計每100萬人中約5人會出現過敏反應，跟其他如流感疫苗的情况相若。去年12月14日至今年1月13日期間，美國完成接種BioNTech或莫德納（Moderna）疫苗合共1380萬劑，同期共有113人死亡，但CDC強調死亡個案全跟疫苗接種無因果關係。

（今日美國報）

（抗疫新階段）