紐時：緬軍購西方「數碼武器」遏示威

包括破解儀器黑客軟件無人機

紐時取得由JFM提供的緬甸政府過去兩個財政年度預算文件，當中顯示有數以千萬美元計資金被撥作取得軍事級監控技術，包括實時追蹤民眾位置及監聽對話等。自2016年起，軍方雖將部分權力交予文人政府，但仍控制着國家開支，尤其是國防、執法及其他安全事務。報道指緬甸預算撥款有很大部分用於破解手機及入侵電腦的最新軟件，例如瑞典MSAB的鑑證數據工具和以色列Cellebrite新收購美國公司出品的MacQuisition鑑證軟件等，這些系統通常為軍隊和警方而設計，許多國際出口禁令都包括這類技術。

2017年軍方鎮壓羅興亞穆斯林後，許多西方國家政府已禁止這類監控技術出口。但上述預算文件顯示，由以色列和歐美公司製造的「軍民兩用」（dual-use）科技——即既可用於合法執法，也可用於鎮壓行動的科技——仍可流入緬甸。報道指相信軍方透過中間人從外國科技公司獲得這些工具。

值得一提的是，香港近年備受反修例風波和港區國安法等問題影響，MSAB和Cellebrite在國際壓力下，去年已結束在香港的業務。

（紐約時報）

（世局解碼）