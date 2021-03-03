再現實彈鎮壓 東盟會商緬局勢

東盟未言是否認可軍政府

在吉靈廟，有救援人員指當地約20人昨日早上因軍警鎮壓而受傷，其中3人遭實彈擊中，情况嚴重。他指警方最初施放催淚彈和發射橡膠子彈，之後升級至射實彈。當地醫院一名醫生稱，3名實彈傷者分別是在大腿、腹部和胸部中槍。在最大城市仰光，大批示威者昨戴上頭盔及盾牌上街，遭警方用震撼彈驅散。

此外，傳媒亦成軍方針對對象，緬甸民主之音（DVB）記者龔苗奈（Kaung Myat Naing，譯音）周一晚在南部城市丹老的寓所遭突擊拘捕。

DVB指不知軍方將龔苗奈帶往何處，稱後者最新報道是軍方上周末在丹老市的鎮壓行動及周一示威。

東盟外長昨午跟緬甸軍方舉行視像會議，新加坡外長維文會後稱，他在會上重申軍方立即採取措施為局勢降溫，停止對人民使用致命武力，避免進一步的暴力、流血及死亡。他又要求釋放總統溫敏、昂山素姬等人，讓他們能參與直接和有意義的談判。他形容東盟可以並應該扮演建設性的角色，包括促使所有主要利益相關者對話，令緬甸回復正常與穩定，但敦促「外部伙伴」不要實施「大範圍」經濟制裁，質疑此舉只會損害緬甸平民。

新加坡總理李顯龍在昨日播出的BBC專訪，同樣呼籲緬甸軍方停止使用致命武力，指此舉對緬甸國內外處境都是「災難性」。他也有呼籲當局釋放昂山素姬，並跟她及其團隊談判，為緬甸找出和平的前進方式。

（路透社/法新社/Channel News Asia）

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