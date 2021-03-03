生於民主過渡 Z世代拒重墮黑暗

緬甸傳媒Irrawaddy有評論分析，這波示威有4股主要力量，分別是Z世代、以前的政治世代如經歷過1988年民運的「88世代」、公民抗命的公務員以及全民盟議員。其中Z世代的創意示威方式，如高舉「我的前度差，但軍方更差」等幽默英文標語、穿起各種特色服裝抗議、在馬路漆上「我們想要民主」的巨型文字等，成功吸引國際關注。

創意示威與世界接軌

Z世代生於前軍政府領袖丹瑞的年代，2007年「番紅花革命」時年紀尚幼，直至緬甸在2011年起進入民主轉型。「若開學生會」秘書長蓬比艾漂現年19歲，他憶述得知政變消息時，最擔心是重返軍政府統治的「黑暗時代」。雖然若開邦仍深陷軍方與民族衝突，但他認為軍事獨裁統治年代更惡劣，「我們經歷過，父母一輩亦經歷過，我不希望新一代再經歷那種黑暗時代」。他看到自己學校有老師發起示威，感覺到不同世代連結起來。昂比艾松漂則認為，不少Z世代並未滿足於政變前的民主進程，想要能夠實現聯邦民主的新憲法。

年輕一代借助社交媒體令示威與世界接軌。在示威之初，源自電影《飢餓遊戲》的「三指禮」迅速成為標誌，這亦是泰國2014年政變以來的示威手勢。泰國去年7月起爆發年輕人主導的反政府示威，兩地示威者產生共鳴。緬甸示威者在社交媒體以「#WhatsHappeningInMyanmar（緬甸正發生的事）」標籤發文，呼應泰國的類似標籤；泰國除了有聲援集會，有組織亦參考緬甸發起敲鍋示威。

奶茶聯盟新丁 交流策略

有網民創作將緬甸納為「奶茶聯盟」新成員的插畫，隨即獲廣傳，奶茶聯盟最初是由香港、台灣和泰國網民結成的網絡聯盟，後來再有印度加入。緬甸社交媒體流傳一些翻譯成緬甸文的香港示威資訊，如最先號召公民抗命的青年組織之一「仰光青年網絡」，就在facebook分享香港示威者應對水炮車的手法。

（世局解碼）