緬學生領袖：不撐素姬仍要示威 對全民盟失望 惟須團結擊敗軍事獨裁者

明報記者 陳籽穎

「不僅若開邦處於黑暗，現在整個緬甸都在黑暗之中」，軍方在2月1日發動政變後，實兌大學（Sittway University）學生會在facebook這樣寫道，並附上一張黑旗照片。實兌是若開邦首府，昂山素姬帶領的全民盟在去年11月選舉大勝，反映其國內民望依然高企，但她過去幾年被批坐視軍方打壓少數族裔，國際聲望重挫，尤其在若開邦，除了緬軍鎮壓羅興亞人，被聯合國批評是「種族清洗範例」，軍方亦正與爭取若開族更大自治權的武裝組織「若開軍」爆發衝突。

轟素姬坐視打壓若開少數族裔

當局2019年6月以對抗「若開軍」為由，在若開邦17個鄉鎮中的8個實行封網，去年8月才恢復2G服務。實兌大學學生會副主席蓬比艾漂（Bhone Pyae Phyo）向本報解釋，他們兩年前開始在會室外升起黑旗，原意是抗議封網帶來的「黑暗」，但這不再只是若開邦的問題。政變兩天後，電訊商Telenor確認全面恢復若開邦的網絡服務，結束全球持續最久的封網，民眾喜於重新與世界接觸之際，軍方隨即又在全國範圍間歇性封網。

「紅綠辣椒吃下肚都是辣的」

蓬比艾漂兼任7個學生會組成的「若開學生會」（Arakan Students' Union）秘書長，該組織去年9月曾要求全面恢復網絡，最少3人被捕，今年初又抗議當局以衝突為由取消9個鄉鎮的投票，即逾120萬人被剝奪投票權。

他提到紅色代表全民盟、綠色代表軍方，「許多緬族人說該由紅色執政，但作為若開人等民族，我們視紅色是辣椒，綠色亦是辣椒，即使顏色不同，吃下肚都是辣的」，又稱對民族而言只希望實現聯邦主義，讓他們擁有更大自治權，「但我們支持今次示威，因我們支持公義與自由，若有人在沒民間支持下奪權，那就是不公正」。

全緬甸學生聯盟去年3月起發起「反內戰行動」，在各地派發傳單譴責若開邦的衝突，並呼籲杯葛大選，行動中最少有15名成員被捕，4人被判監1至5年。副主席昂比艾松漂（Aung Pyae Sone Phyoe）向本報表示，他們認為在2008年由軍政府通過的憲法無法達到真正的民主。憲法規定軍方自動取得國會25%的議席，而修憲需要75%議員支持，意味沒有軍方同意就不可能成功，他直言等同軍方「完全控制國會」。

全民盟無力成示威「大台」

他又認為今次反映全民盟過於依賴昂山素姬，餘下的成員無法帶領民眾，「在沒有指引下，人民正盡其所能對抗軍事獨裁者。大家都明白要擊敗軍事獨裁者，就必須團結」。這亦造就無領袖的運動模式，他主張每個人都是領袖，「當一個人被捕，其他領袖仍在，我們相信沒有至高無上的救星」。

今次示威浪潮不時可見到少數族裔的身影，如仰光上月20日就有少數民族共同發起的反政變遊行。蓬比艾漂表示自政變以來，留意到有居於曼德勒和仰光等大城市的若開社群參與示威，但未必是支持全民盟或昂山素姬，而是想支持民主。若開邦部分大城市亦出現示威，實兌則相對平靜，不過邦政府建築附近有裝甲車駐守。

（世局解碼）