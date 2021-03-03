日促免「肛篩」 華外交部：科學防疫

日人反映「造成心理痛苦」

日本內閣官房長官加藤勝信周一（1日）在記者會上說，部分前往中國的日本人被中國當局用「肛篩」方式作新冠病毒檢測。日本政府已向中國外交部及北京市相關單位表明，希望能將日本人排除在「肛篩」適用對象外。他又表示，暫時未知有多少日本人被「肛篩」，又說除中國外，目前並沒有其他國家採用「肛篩」的採檢方式。

根據中國國家衛健委的指南，肛拭子檢測是將棉花棒放入肛內約3至5公分處，輕輕轉動採集。《產經新聞》報道，中國從今年1月起，為部分入境人士實行「肛篩」。《每日經濟新聞》引述北京首都醫科大學附屬佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫生李侗曾表示，一些無症狀感染者或輕症感染者在感染後康復很快，可能3到5天咽喉就檢測不到病毒了。研究亦發現，一部分感染者的糞便和肛拭子核酸檢測呈陽性的持續時間比上呼吸道更久，故「肛篩」有助減少漏診。目前中國大陸只對重點人群使用「肛篩」，但未見官方明確說明哪些是檢測對象。

韓稱與中方達折衷採樣方案

另一邊廂，韓國外交部發言人崔泳杉昨日在例行記者會上表示，韓中兩國達成折衷方案，中方檢疫人員不對入境韓國人直接實施肛拭子檢測採樣，而改由當事人自己動手採樣提交糞便標本的方式。韓聯社報道，中方對外國人實施肛拭子檢測引起了旅華韓人不滿，兩國在商討之下達成共識。

（BBC）

（抗疫新階段）