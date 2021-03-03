變種病毒肆虐 巴西疫情被喻「原爆」

部分州份醫院ICU使用率逾九成

據巴西傳媒報道，全國26個州有18個、再加上首都巴西利亞所在的「聯邦區」出現超過八成的深切治療部（ICU）使用率，當中9個（包括聯邦區）的ICU使用率更高達逾九成，相當於瀕臨崩潰。按巴西州衛生部門的數據，位於亞馬遜森林區的朗多尼亞州（ICU使用率97.5%）和最南部的南里奧格蘭德州（97.2%）情况最為緊急，聯邦區也高達96.45%。

博索納羅政府歸咎病毒變種，巴西目前發現兩種變種病毒株——P1和P2，兩者甚為相似，但以P1更受注目。但東南部聖埃斯皮里圖州的左翼州長（Renato Casagrande）質疑是總統博索納羅不負責任的行徑導致眾多國民喪命，他說：「我們已輸掉戰爭……這就像原子彈墜落巴西。」

如今巴西的每周平均染疫死亡人數已升到去年2月爆疫以來新高。去年4月被博索納羅革去衛生部長一職的曼代塔則向當地《環球報》稱，巴西未能推動疫苗迅速接種的計劃，意味着日均染疫死亡個案將很快升到超過2000宗。

巴西生物醫學科研重鎮克魯茲基金會（FIOCRUZ）近期發表報告，指因應疫苗分發緩慢，敦促巴西政府立即採取預防措施，以減少病毒散播——衛生部周一稱，全國只有3%人口接受第一劑疫苗接種，完成兩劑接種的比例更低見1%。

（CNN/衛報）

（抗疫新階段）