新症回升 世衛：難望年底結束疫情 6周跌勢轉向 變種病毒放寬防疫成關鍵

世衛周一（1日）在日內瓦的例行記者會表示，全球的新冠確診病例上周增加幅度擴大，為7周以來首見。世衛秘書長譚德塞表示，新增確診病例擴大「令人失望但並不意外」，並呼籲各國不要放寬抗疫措施。譚德塞認為各國若要完全依靠疫苗接種計劃、而放棄其他措施還為時過早。他說：「各國若只想依靠疫苗，那就錯了，基本的公共衛生措施仍然是應對疫情的基礎。」

譚德塞：只想靠疫苗 那就錯了

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）提醒，更重要的是讓盡可能多的人接種疫苗。他指如果接種疫苗後，能顯著降低新冠病亡率和住院率，並能顯著降低新冠病毒的傳播風險，那麼全球將有望加速控制住這場大流行。從目前已有數據看，疫苗發揮的作用令人鼓舞。瑞安稱，相比10周前疫苗接種計劃展開前，全球目前抗疫處於較佳狀態，但要說這種病毒已受控還是為之過早，「若以為今年底能結束疫情的想法是不成熟的，很不切實際」。

以美國為例，美國多州開始放寬防疫措施，如紐約州將於周五（5日）起重開戲院，婚禮及飲宴可恢復舉行。美國CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周一表示，變種病毒擴散的程度，可能導致美國的抗疫成果前功盡廢。她指美國的確診人數經歷數周下降後，上周的病例又開始攀升，增加超過2%，並提到過去7天的平均死亡人數也上升超過2%，每日接近2000人因染疫致死。瓦倫斯基續稱，許多美國州份打算放寬防疫措施，讓她感到非常擔心，希望民眾保持信心，繼續戴口罩並遵守所有已知有效的防護措施。

巴西P1變種「更毒」惹憂慮

全球疫情回升，譚德塞認為似是因為公共衛生措施放寬、變種病毒的傳播以及民眾防疫鬆懈造成的。《金融時報》報道，英國牛津大學、倫敦帝國學院和巴西聖保羅大學等機構的最新研究顯示，在巴西發現的P1變種新冠病毒已傳播至逾25個國家，包括比利時、瑞典及英國，這種變種新冠病毒的傳染性是其他新冠毒株的兩倍，而且更能避過人體免疫系統的抗體，使人們再度感染，顯示現時的疫苗應付變種病毒的效用變弱。

研究人員將P1變種病毒出現的日期定於去年11月6日，巴西亞馬遜州首府馬瑙斯市（Manaus）在變種病毒出現後，因染病致死的可能性增加了10%至80%。不過，該研究的主要作者、牛津大學副教授法利亞（Nuno Faria）稱：「目前為止，我們沒有證據表明疫苗對P1變種病毒無效。」

（路透社/CNN/金融時報）

（抗疫新階段）