卡舒吉案涉事者 美報告刪3人名

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）周一報道，美國國家情報總監辦公室（ODNI）發表追究沙特阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Ahmad Khashoggi）命案責任報告後，悄悄刪除沙特國家安全助理部長阿卜杜拉（Abdulla Mohammed Alhoeriny）等3人名字，使涉事者名單由原有21人改為18人。報道不清楚原稿有否列寫該3人在案件中擔當的角色。ODNI回應稱，官網修訂文件皆因原稿「錯誤包含了3個不該包含的人名」。
被刪的其中一人，是負責反恐的沙特國家安全助理部長阿卜杜拉，即總管沙特情報與反恐機關的沙特國家安全局部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini）將軍的兄弟。另兩人分別名亞西爾（Yasir Khalid Alsalem）及易卜拉欣（Ibrahim al-Salim），曾見於非機密的情報報告，但不清楚其身分。
稱3人不該在名單
2018年10月，卡舒吉在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館內，被來自沙特的暗殺小組殺害並肢解。美方報告指行動由王儲穆罕默德批准。
（綜合報道）
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