卡舒吉案涉事者 美報告刪3人名

被刪的其中一人，是負責反恐的沙特國家安全助理部長阿卜杜拉，即總管沙特情報與反恐機關的沙特國家安全局部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini）將軍的兄弟。另兩人分別名亞西爾（Yasir Khalid Alsalem）及易卜拉欣（Ibrahim al-Salim），曾見於非機密的情報報告，但不清楚其身分。

稱3人不該在名單

2018年10月，卡舒吉在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館內，被來自沙特的暗殺小組殺害並肢解。美方報告指行動由王儲穆罕默德批准。

（綜合報道）