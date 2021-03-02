性騷擾風波 紐約州長科莫致歉稱「不夠敏感」

否認不當觸摸

民主黨州長科莫此前一直否認性騷擾，但前晚修正說法。他在聲明中稱，自己「俏皮和愛開以為有趣的玩笑」，只想為非常嚴肅的生活添上趣味，無意冒犯或傷害任何人，他承認「或許不夠敏感或太過私人」，自己某些說話「被誤解為調情」，對此真誠致歉。不過他否認對任何人有過不恰當觸摸或提出過猥褻要求。

州檢察長聘律師監督調查 拜登支持

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）同日發聲明，表示將聘用一家律師行，委託監督嚴格和獨立的調查。科莫原於上周六宣布由前聯邦法官瓊斯（Barbara Jones）領導調查，但此舉被批評不夠透明，於是撤回決定。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，總統拜登支持盡快就事件展開獨立調查。

科莫早前被揭隱瞞護理院的新冠死者人數，上周又再被其前下屬36歲的博伊蘭（Lindsey Boylan）和25歲的本內特（Charlotte Bennett）指控他性騷擾，前者更稱遭對方強吻及撫摸下背、手臂和腳。科莫的民主黨友亦開腔批評及要求徹查，部分紐約州議員更附和共和黨人，促科莫辭職。紐約市長白思豪表示，現在需要兩個獨立調查，分別查隱瞞疫情與性騷擾事件。司法部、聯邦調查局及紐約東區美國檢察官辦公室，皆在調查紐約州處理護理院疫情問題。該州民主黨參議員卡明斯基（Todd Kaminsky）預告周一（3月1日）將提案修例，加強刑事調查州長等官員的權力。

（路透社/法新社）