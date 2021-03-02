特朗普無意組新黨 暗示再戰大選

卸任首演說 「或第3次擊敗民主黨」

事前外界關注特朗普會否在CPAC上宣布參加下屆大選。在全長約90分鐘的演說中，特朗普開宗明義表明會留在共和黨「繼續在你們身旁戰鬥」，他說：「我們不會創立新政黨。我們有共和黨了，它會團結一心，比以往還要強大」。他稱，有關他計劃成立新政黨的報道是假新聞，又承諾協助共和黨重奪兩院多數黨地位，「一名共和黨總統會勝利回歸白宮」，還微笑反問：「那會是誰呢？我很好奇想知」，又說「我或會第3次擊敗民主黨」。

分析指影響猶在 惟可被取代

特朗普再重提有死人在去年大選投票等失實指控，稱選舉程序腐敗，須立即解決，並指選舉受操縱，而法院不敢介入。

特朗普上月成為歷來首名遭兩度彈劾的美國總統。在周日演說中，他呼籲肅清投票支持彈劾他的共和黨人，包括眾議院共和黨第三號人物、前副總統切尼女兒利茲。惟他強調共和黨仍然團結，唯一的分裂是少數華盛頓建制派政客及「在各地的其他人」。

無黨派監察組織「Stand Up Republic」執行董事、曾參選總統的麥克馬林（Evan McMullin）分析說：「這仍是『他（特朗普）的政黨』，但愈來愈多人準備接受一些新事物。」上月投票支持彈劾審訊合憲的共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）周日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，強調CPAC不代表整個共和黨：「我們若偶像化一個人，我們就會輸掉。從上次選舉就能明顯看出來。」

《紐約時報》引述CPAC就2024年大選所作的風向民調（straw poll），指95%出席者希望共和黨推動特朗普提出的政策和議程，而68%希望特朗普再參選。民調亦顯示，55%受訪者希望特朗普代表共和黨出戰下屆大選，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）以21%支持度緊隨其後。

（衛報/華盛頓郵報/路透社/紐約時報）