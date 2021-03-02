示威策略重整 化整為零佈陣抗警

製胡椒劑鐵盾 小隊分散避圍捕

路透社報道指出，示威者提出多招對抗軍政府，包括呼籲破壞當局的閉路電視系統。有人在社交媒體分享製造胡椒噴霧的方法，以對付在示威現場施襲的便裝保安部隊人員。亦有人為前線示威者製造金屬盾牌，以對抗全副武裝的警察和軍人。在第二大城曼德勒（Mandalay），由於軍警近日一早將市中心的道路用路障圍起，然後開始無差別圍捕民眾，因此抗議人士不再以大隊遊行的方式前進，改以10多人小團體分散各處。

英國《衛報》記者連日來在緬甸採訪示威活動，形容仰光市中心的街道就像戰區，社交媒體上載的影像顯示，人群慌忙逃跑，警方使用催淚彈驅散示威者時，不少人感到呼吸困難。報道又稱，許多示威者戴上安全帽和護目鏡，有人以水箱作掩護，並用木板製成盾牌，將磚頭、垃圾桶和雜物堆放在馬路兩旁，以減慢警察的推進速度。一名手持塑膠製盾牌的示威學生在仰光告訴記者：「這是為了我們的未來。我們必須取勝。」青年領袖丁扎遜萊伊（Thin Zar Shun Lei Yi）批評軍警血腥鎮壓的行為，他在facebook寫道﹕「我宣布緬甸軍方是恐怖組織。」

（綜合報道）