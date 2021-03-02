素姬視像應訊加控兩罪 月中再審 當局動用殖民時代舊法 律師：健康良好稍清減

自2月1日軍方發動政變以來，昂山素姬一直被扣押，沒有公開露面，只曾在2月16日以視像方式出庭。昂山素姬周一再以視像方式出席內比都法院聆訊。她之前已被控違反《進出口法》非法進口無線電對講機，以及違反「自然災害管理法」，涉及違反抗疫指引在去年舉辦造勢大會。兩項控罪都可判處最高3年監禁。

加控意圖煽惑動亂違通訊法

素姬的代表律師敏敏索（Min Min Soe，音譯）昨對路透社表示，素姬在視像聆訊中要求與律師團隊見面。律師透露素姬昨被加控兩項新罪名，其中一項新增指控是依據緬甸殖民時代刑法中禁止公布可能「引發恐懼或驚慌」、擾亂「大眾安寧」資訊的法例，另一項指控則涉違反《電信通訊法》。根據緬甸刑法規定，如果意圖煽動公眾或特定人群並對聯邦政府或國家穩定構成犯罪，可處以最高兩年的監禁和罰款。律師表示，下次開庭時間是在3月15日。

律師：無法確定還有多少官司

另一名代表素姬的律師欽貌梳（Khin Maung Zaw）告訴法新社，他在周一開庭前仍無法與昂山素姬對話。他說：「我們無法確定昂山素姬這段期間還面臨多少官司，目前在緬甸什麼情况都可能發生。」

緬甸軍方周日（2月28日）鎮壓示威，聯合國人權辦公室指造成最少18死30傷。緬甸周一再有民眾上街抗議軍事政變。在最大城市仰光，警方水炮車和軍車早上已在示威熱點戒備，有片段顯示，警方發射催淚彈驅散人群，街道各處白煙瀰漫，示威者設置路障，並用自製盾牌掩護。

聯國報告員倡武器禁運制裁緬軍

西方國家關注緬甸局勢，美國國務卿布林肯周日譴責緬甸軍警以令人厭惡的暴力對付示威者，他強調會堅定地與緬甸人民站在一起，鼓勵其他國家聲援緬甸。聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）建議實施全球武器禁運和制裁緬甸軍方人員，他認為以言辭譴責已不足夠，國際社會必須加快採取行動。

《金融時報》周日引述緬甸外交部上月26日發出的指令報道，指緬甸聯邦議會委員會（CRPH）等組織被列為非法，建議所有外交使節、聯合國專門機構及緬甸認可的國際組織，不要與這些非法實體接觸或溝通。昂山素姬領導的政黨全國民主聯盟一群國會議員，於2月5日成立CRPH。上周獲委任為CRPH聯合國代表的薩薩（Sa Sa）日前向《金融時報》透露，CRPH計劃未來數周在緬甸組成臨時政府，並尋求美英及聯合國承認。薩薩昨公布，他們的組織已去信國際刑事法庭，就軍政府開槍等鎮壓手無寸鐵民眾所為，宣布軍政府為「恐怖主義組織」。

（路透社/法新社/金融時報/中央社）