紐約加州亞裔示威 抗議新冠衍生歧視

上周六曼哈頓一名示威者說：「整個亞裔社群都感到傷痛……這些針對我們長者的襲擊尤其令我們震驚。」自新冠病毒大流行，美國多國城市已舉行多次反仇恨亞裔抗議，但針對亞裔的暴力行為不絕，例如2月16日，紐約市一天發生4宗針對亞裔襲擊，包括一名中年婦人被人無端推撞向一報攤致頭部受創入院，引起有亞裔血統的《鐵甲奇俠2》女星奧莉花文尼（Olivia Munn）、韓裔美國演員金大賢等關注。奧莉花文尼說：「作為亞裔美國人，我多年來都覺察到存在針對亞裔社群的肢體和語言種族主義攻擊，但過去一年尤其多，這種攻擊正以天文數字增加。」加州聖馬特奧（San Mateo）前天亦有亞裔舉行反歧視示威。

研究：1/3亞裔爆疫後遇歧視言語

美國皮尤研究中心去年6月調查發現，近三分之一美籍亞裔人自疫情爆發曾遇種族歧視言語攻擊，26%表示擔心人身安全。反種族仇恨團體「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）在去年3月19日至12月31日間，錄得2808宗美國本土發生針對亞洲人的仇恨個案，當中70.9%為口頭滋擾，8.7%涉及身體襲擊。該組織相信有更多個案因為亞裔覺得丟臉、擔心受報復或不喜歡接觸警方等原因而沒有舉報。聯邦調查局（FBI）尚未發表去年仇恨罪案數據，但預計相關個案將達十年來新高。

美國職業籃球員林書豪上周四（25日）在社交網站發文表示：「作為一個亞裔美國人，不代表我們無經歷過貧窮和種族歧視。作為一個有9年資歷的NBA球員，並不能保障我免於在球場上被叫『冠狀病毒』。」NBA就事件展開調查。

司法部承諾制止襲擊罪行

美國司法部民權司首席助理部長卡蘭（Pamela Karlan）上周五回應針對亞裔美國人的暴力個案趨增現象，說：「美國正面對前所未見的挑戰，包括愈來愈多的種族偏見與仇恨事件。」她表示其部門將與聯邦調查局、聯邦檢察官、地方警察合力評估可能的仇恨罪案。司法部代理副部長卡林（John Carlin）也在記者簡報會上稱襲擊亞裔美國人的罪行「駭人」，承諾將會制止。

（路透社/BBC/NBC/CNN）

（抗疫新階段）