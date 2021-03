日本內望：東京奧運的2013原罪／文：張望

2月中旬,東京奧運組委會會長森喜朗因發表歧視女性言論宣布辭職,由菅義偉政府的奧林匹克大臣橋本聖子接任。原先預定在2020年夏天舉行的東京奧運,一路以來多災多難。除了新冠疫情導致大會推遲舉行,翻查2013年日本申奧的官方團隊,當年力推東京的數名政治主角,包括前首相安倍晉三、前東京都知事豬瀨直樹和本次辭職的奧組委會會長森喜朗,在過去幾年都因為各種不得已的原因而走下日本的政治舞台,黯然離去。

究竟日本當年是出於什麽樣的原因申請舉辦2020年奧運的呢?

彰顯國威情緒下的選擇性遺忘

我們需要回到2013年。

筆者猶記得,8年前日本國內的主流輿論將2020年奧運與1964年奧運相提並論。1964年奧運,標誌着日本自戰後廢墟中浴火重生,家家看着黑白電視深切感受國家復興,蒸蒸日上。然而,東京2020奧運的主題理念為何,當年誰也沒有給出一個明確答案。2013年,東京都啓用了家喻戶曉的著名日法混血電視女主播瀧川克里斯汀(如今是環境大臣小泉進次郎的夫人)向外國宣傳「誠心款待,賓至如歸」(日語:おもてなし)的日式服務理念。這口號後來更成為當年的流行語,贏得了國內外輿論的人心。

然而,當年沉浸在申奧成功喜悅的東京人,似乎遺忘了日本東北地方上的潦倒慘况。2013年,距離2011年毁滅性的東日本複合災難(地震、海嘯、核泄漏)才過去了兩年。據當年日本媒體在申奧成功後零星報道:日本東北3縣當時有近30萬人因為核污染問題而依然居住在臨時房屋。政府的重建速度緩慢,不少災民起碼要等待數年才能被安排入住像樣的公營房屋。東北地區建築業本來就人手不足,核輻射的潛在威脅又令不少工人卻步,東京為了準備奧運又要大興土木,不但無助東北地區的經濟恢復,反而令本來進展緩慢的災區重建更加吃緊。

日本著名評論家池田信夫曾稱:日本是一個很容易被主流意見支配(日語:空気の支配)的國家。「申辦到奧運,經濟就會好轉,災區就能復興」,日本社會當年就是在這種盲目樂觀的氛圍下申請奧運主辦權的,但其中的客觀依據為何,無人深究,或者說,也無意深究。在早稻田大學國際學術院任教的美國學者David Leheny在其2018年出版的《希望之國:日本衰落的情感政治》(Empire of Hope: The sentimental politics of Japanese decline)一書中曾從國家情緒政治(national emotional politics)的角度來觀察日本。他犀利指出:國家的情緒需要通過政治的邏輯來理解,而日本的國家情緒往往是通過發生在日常生活的平凡事件來構建的。按照Leheny教授的邏輯,可以想像:申奧成功,日本重起,2013年的安倍首相聰明地抓住了當時日本人的集體心理;即渴望盡快重拾因3.11大地震而失去的民族自信。2020的東京奧運,正是這一情緒政治的載體,在國家的推動下令普通國民如癡如醉。

3.11——未完的答卷

如今回看當年的這段歷史,復興對災區來說或許只是一個美麗的願景。受災的東北地區仿佛被政治消費了一次,被位於首都政治中樞的世襲政治家用「復興」的口號去博取國際社會的同情。

諷刺的是,申奧成功後的這幾年,大量資本湧入東京,房價暴漲,而東北災區依然為人口減少和如何處理核廢料頭痛不已。日本國家精英的健忘速度之快,令人咋舌。

彷彿是某種警示。2月13日深夜,日本東北地區對開海面發生7級地震,東京首都圈亦感到了明顯震動。長達30秒的晃動令日本人再次想起了10年前的3.11大地震,而日本如今的情况則更為複雜。日媒指出,如果現在發生任何新的天災,日本將面對如何同時應對新冠疫情和其他複合天災的難題(例如必須確保冷藏的新冠疫苗在地震下安好無損)。2020年的一場疫情,揭示了日本政府未如人意的表現,更重要的是,也暴露了一群日本政治家令人驚訝的特權意識。過去數周,日媒不斷披露執政自民黨/公明黨要員在疫情下依然在深夜流連高級酒吧和料理店,激起了日本社會的強烈民憤。

東京奧運能否在2021年順利舉行,仍不得而知。但日本社會顯然有必要重回2013年,重回當年申奧的原點:2013年的日本,究竟是為了達到什麽樣的目的去申辦奧運會的?對自然災害頻發的日本來說,究竟是災區重建重要,還是彰顯國威重要?東京奧運,真的有助於日本復興嗎?

日本早稻田大學國際教養學部副教授

張望