紐約州長再被指性騷擾 涉問助理性生活

問與年長男性有性行為否

現年25歲的本內特憶述，去年6月5日她與科莫在州議會大樓的辦公室單獨會面時，科莫問她有關性生活、對伴侶年齡差距看法等問題，又稱科莫表示對跟20多歲女性交往持開放態度。本內特認為那是性暗示。

本內特稱，在6月與科莫對話後數天曾向科莫的幕僚長德羅齊埃（Jill DesRosiers）談及事件，未幾便獲安排調任衛生政策顧問。她說當時沒要求調查事件是因為她對調任的新職很滿意，不過她已在去年11月離職。本內特又稱曾向友人談及事件，承認科莫沒身體上接觸她。

前聯邦法官獨立調查

科莫在聲明指本內特有表達的權利，又宣布事件會由前聯邦法官瓊斯（Barbara Jones）獨立調查。他沒否認本內特稱他問及私人問題的指控，但表明調查完結前無進一步回應，呼籲外界待調查報告出爐後再作判斷。

科莫去年12月亦遭前經濟發展特別顧問博伊蘭（Lindsey Boylan）指控他性騷擾，包括強吻她，以及於2017年10月搭飛機時邀她玩脫衣啤牌等，科莫上周四亦要求展開獨立調查。多名民主黨州議員促科莫就醜聞辭職。

（紐約時報/華爾街日報/衛報）