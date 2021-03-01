青年領袖斥軍方灌輸恐懼 絕不屈服

「我們絕不向軍方下跪」

緬甸國防軍總司令敏昂萊上周表示，當局將動用最小的武力對付示威者。但總部位於紐約的人權觀察組織稱，緬甸安全部隊在多個城市使用致命武力的行為明顯升級。國營電視台MRTV報道，緬甸軍方上周六（2月27日）採取大規模鎮壓行動，在全國各地拘捕超過470人，包括新聞工作者。有目擊者對路透社稱，警員向天開槍，又向示威者發射震撼彈和催淚彈。不過示威仍未消退，示威者Nyan Win Shein說：「若他們攻擊我們，我們會抵抗。我們絕不向軍方下跪。」

青年領袖澤諾（Esther Ze Naw）昨向法新社表示，民眾正克服對軍方的恐懼，繼續上街示威。她說﹕「很明顯，他們（軍警）正透過（加強鎮壓）讓我們逃跑和躲藏，藉以向我們灌輸恐懼。我們不接受那一套。」

分析：西方空談制裁 緬人內部自救

英國《衛報》分析指出，儘管美國國務院對發起政變的緬甸軍方實施制裁，英國首相約翰遜曾聲言英國與緬甸人民站在一起，並確保要發動政變的人承擔責任；聯合國和七大工業國集團（G7）也表示對緬甸示威者使用暴力是不可接受，但西方國家的嚴詞聲明似乎未對緬甸政局提供實質幫助。西方國家曾經對緬甸深具影響力，惟近年影響力已大減。分析認為，關鍵在於2016至2017年，當時西方國家以嚴厲言辭，針對緬甸軍方被指對羅興亞人實施的暴行作出回應，這產生了破壞影響，迫使軍方進一步向中國及東盟國家靠攏。

（路透社/衛報/法新社）