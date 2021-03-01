緬「血腥一天」 6城實彈鎮壓18死 聯國譴責軍警暴力對待和平示威者

繼上周六（2月27日）緬甸軍警大規模鎮壓示威活動後，緬甸周日再爆示威，其中最大城市仰光有最少數百人上街，在街頭與警方爆發激烈衝突。緬警被指在仰光在內的多個不同地點，向示威者投擲震撼彈和催淚彈後，再開槍射擊民眾。仰光一名不願具名的醫院醫生說，一名男子胸部中彈，被送到醫院後不治。軍方昨未有回應。

記者：軍警槍擊民居 恍如戰場

彭博社引述聯合國人權辦公室報道，昨最少18名示威者在鎮壓中死亡，另有30人受傷。路透社報道，其中一名女死者疑因心臟病發，在警方於仰光驅散一場教師示威期間死亡。法新社引述當地媒體和醫護團隊義工報道，軍警在南部城鎮土瓦（Dawei）對示威者開槍射擊，最少3名男子死亡，20多人受傷。救援人員Pyae Zaw Hein表示，3人被實彈擊斃，其他傷者則被橡膠子彈擊中，他說：「死傷可能更多，因為有更多傷者被送進來（醫院）。」

有居民指稱中部城市曼德勒（Mandalay）和東北部城鎮臘戌（Lashio）也有警方鎮壓示威。緬甸自由記者姆拉覺都（Mratt Kyaw Thu）在Twitter上說，軍警隨機對公寓發射子彈，到處都是催淚氣體，民眾只好躲進最近的房子內，他不知道如何用言語形容昨天在仰光的狀況，只能說是「戰場」。

台泰港「奶茶聯盟」同撐緬甸

第二大城曼德勒（Mandalay）的狀况也持續惡化，緬甸民眾馬利納（Marina）接受中央社記者訪問表示，市中心「跟戰區一樣」，今天一早軍警將市中心的道路用路障圍住，然後開始無差別拘捕路障範圍內的民眾，甚至再度對準民眾開火，因此抗議者不再以大隊遊行的方式前進，而是改以10多人小團體分散各處。她說，有一人頭部遭槍擊，而那人甚至不是示威者。緬甸樞機主教貌波（Charles Maung Bo）昨在Twitter轉載仰光示威情况，他也形容「緬甸如同戰場」，呼籲以和平和民主方式解決問題。

由台灣、泰國、香港和緬甸網友組成的「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）昨共同發起活動，以示支持緬甸示威者。

素姬料今上庭 律師：仍無法見面

另外，自2月1日軍事政變以來，昂山素姬一直未有公開露面，她預計周一就被控違反「進出口法」及「自然災害管理法」出庭，其代表律師表示，仍無法在開庭前與昂山素姬見面。

（路透社/法新社/衛報）