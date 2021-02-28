疫下視像會議增用家壓力 美研究：可致Zoom疲勞

史丹福大學虛擬人類互動實驗室（VHIL）創辦主任拜倫森（Jeremy Bailenson）分析了數小時花在Zoom等視像平台對心理造成的影響，發現4個原因導致「Zoom疲勞」及提出應對方法。他指出，第一個原因是過多近距離的眼神接觸會令人緊張，因被注視或聆聽的壓力會引起焦慮；二是在視像對話中不斷看到自己的臉，會增加自我評價，對自己更挑剔，形成壓力；三是視像會議迫使人們坐下來，大大減低移動性，拜倫森指有研究顯示，當人們走動時，他們的認知表現較好；四是視像會議難以看到對方肢體語言，所以需要做出更大的動作或手勢，將信息傳給對方，如誇張地點頭或豎起拇指，這增加「認知負擔」，令人疲累。

倡縮小視窗 設純語音時間

拜倫森建議幾個解決辦法，包括縮小視窗尺寸，令其他人的臉部不會太近；使用隱藏自己影像的按鈕，以照片取代；在長時間會議中，讓自己有一個「純語音」的休息時間，關掉鏡頭，離開屏幕。該研究上周二（23日）刊登在Technology, Mind and Behavior期刊。

（金融時報/史丹福大學新聞）