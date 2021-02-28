軍警强力打壓示威 再有示威者中槍亡

奶茶聯盟號召今大示威

緬甸警方顯著加強打壓示威力度，動用更多便衣警員，武力和拘捕行動更兇狠。他們昨天清晨開始就在大小城鎮遏制示威，還針對婦女和急救人員。很多示威者因應近日鎮壓行動戴上頭盔和面罩，拿着自製「盾牌」，還用桌子、鐵絲網等搭建屏障，遇上催淚彈和散光彈清場時便散走橫街窄巷，或者散開後幾分鐘又再集結。

至少3個緬甸傳媒報道，位於第二大城市曼德勒西北約136公里的蒙育瓦（Monywa）鎮，一名女子示威期間中槍身亡。路透社較早前從該鎮示威者獲悉，示威民眾雖自製路障抵禦警方，但警察動用水炮圍堵。法新社引述該鎮急救醫護消息，有至少十數人受傷。美聯社稱有幾十人被捕，包括拍攝現場實况時被警員毆打的《蒙育瓦公報》總裁。

（路透社/法新社/Myanmar Now）