素姬政黨擬組臨時政府 尋國際支持 緬駐聯國大使舉三指禮 隨即被炒

《金融時報》報道，緬甸2月1日政變後，一群尚有活動自由的執政黨國會議員成立了17人地下組織「緬甸聯邦議會委員會」（CRPH），上周二（23日）委任薩薩（Sa Sa）為該組織的聯合國代表。薩薩在「很鄰近」緬甸的秘密地點接受《金融時報》訪問時表示，儘管全民盟大部分議員不是被捕就在逃亡，CRPH依然打算為了國民福祉，冒險在國內成立臨時政府。他表示：「我們將與國際社會緊密合作。我們也會與中國和印度合作，擁有一個穩定的鄰居，比起一個動盪的鄰居，對他們比較好。」

全民盟組織稱會與中國印度合作

薩薩又指摘泰國和印尼官員日前接見緬甸軍政府代表，沒與緬甸人民站在同一陣線。他說：「我們不想有任何亞洲或外國國家跟政變領袖接洽。他們應該與我們合作。」軍政府的外長上周三（24日）在曼谷會晤同在政變後上台的泰國首相巴育，並在曼谷機場與印尼外長蕾特諾短暫會面。

聯國特使籲各國勿承認軍政府

另外，聯合國緬甸問題特使柏其納上周五（26日）在聯合國非正式大會上，強烈譴責緬甸軍政府所為，呼籲各國不應該承認或合法化軍政府。緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）激動自稱代表的是緬甸民主選舉選出的全民盟政府，表示緬甸「需要國際社會更多最強而有力的可能行動，以制止安全部隊針對和平示威者的暴力野蠻行動，馬上終結這場軍事政變，將國家政權歸還人民，並恢復民主政制」。他個人將與民並肩「爭取由人民為主、由人民選出、為人民而治的政府」。他最後以緬甸語宣告「我們的民主事業最終會獲勝」，還仿效國內示威者般做出「三指禮」抗爭手勢，贏得滿場掌聲支持。緬甸國營電視台隨後宣布，覺莫吞「背叛國家，濫用大使權力和責任」，已被撤職。

中國常駐聯合國代表張軍則表示，中方正與緬甸相關各方溝通，務使局勢早日回復正常。

（金融時報/路透社/法新社）