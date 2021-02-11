美FDA料批強生新冠疫苗

屬單劑疫苗 保護率六成

由美國食品及藥物管理局（FDA）召集的專家小組22名成員，包括頂尖科學家、消費者與業界代表。他們的推薦雖然不具約束力，但一般會被當局採納。FDA此前發表的分析報告稱，強生疫苗在接種一劑至少14天後，預防一般到重症的保護率為66.9%，在接種至少28天後的保護力為66.1%。疫苗及相關生物製品諮詢委員會認為，基於現有科學證據，在18歲及以上人群中，使用該疫苗對防控新冠疫情的益處大於風險。

《華盛頓郵報》稱，預計FDA將於本周末批出緊急使用許可，讓它成為繼德國BioNTech和輝瑞（Pfizer）共同研發的疫苗，以及莫德納（Moderna）疫苗後，美國第3種獲批的疫苗，預計300萬至400萬劑疫苗最早於周一（3月1日）開始發貨。強生疫苗是一種重組腺病毒載體疫苗，可以在普通雪櫃（2至8℃）中保存3個月。強生早前向美國國會表示，預計下月底前可為美國提供2000萬劑疫苗，今夏之前可提供1億劑。

（路透社/中新社）

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