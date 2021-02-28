美：埃塞地方軍涉種族清洗

《紐約時報》的報道引述一份寫於本月、但沒有披露屬哪美國政府部門的內部報告副本，指出埃塞俄比亞阿姆哈拉州支持總理阿比（Abiy Ahmed）的作戰人員及官員，「有組織地運用武力與恐嚇，蓄意在提格雷地區西部實行種族同化」，村落「遭受嚴重破壞或徹底夷平」，房屋被搜掠一空、焚毁，村莊杳無人煙，成千上萬人不知去向。

國際特赦稱鄰國厄立特里亞軍同涉罪行

國際特赦同日亦發表報告，表示有41名生還者和目擊者指證厄立特里亞政府軍去年在埃塞北部古城阿克蘇姆（Axum）觸犯戰爭罪行，在長達十日間殺戮數以百計手無寸鐵的提格雷人。尤其在11月28日至11月29日的24小時，厄立特里亞軍展開報復殺戮，法外處決老少男性，有人想領回屍體都被槍射，還有廣泛搶掠。

埃塞斥國際特赦倚重難民口述

阿比執政後因與鄰國厄立特里亞和解，謀擺平地區動盪，2019年獲頒諾貝爾和平獎。惟去年11月4日下令撻伐管治提格雷地區的「提格雷人民解放陣線」（TPLF），造成數以千計人死亡，並引發涉及450萬人的人道危機，數以萬計難民逃往鄰國蘇丹。專家說，厄立特里亞人和阿姆哈拉戰士涉及強姦、掠奪和屠殺，皆可構成戰爭罪。

厄立特里亞否認參與提格雷戰鬥，批評國際特赦沒有向該國求證。埃塞俄比亞外交部聲明，批評國際特赦倚重難民口述及阿克蘇姆個別人士的電話訪問製作報告。

（紐約時報/路透社/彭博社）