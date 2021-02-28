需沙特作地區伙伴 拜登制裁投鼠忌器

打交道難繞過掌權王儲

普薩基上述言論的背景，是宣布拜登首次以總統身分跟沙特領袖通電話的對象，不是掌實權的穆罕默德，而是國王薩勒曼。不過，年老的薩勒曼早就把日常視事大權交予兒子，美國難以一邊把沙特實際話事人擱在一旁，一邊維持跟利雅得的關係。事實是拜登政府無法完全避免跟穆罕默德打交道——後者身兼沙特防長，已獲美國防長奧斯汀致電聯繫。

專家：沙特屬美中東政策支柱

即使面對人權組織或部分黨友議員的施壓，拜登政府在內部激烈爭論後仍在「卡舒吉禁令」的制裁名單中刻意避開穆罕默德，被視為避免沙特反應過度的一着。但拜登政府如何「重新校準」兩國關係仍然複雜。拜登的招數包括不再支持沙特在也門的戰爭，以及重新檢視對沙特的軍備出售——路透社引述消息指，拜登政府打算以關注也門死傷為由，今年暫停對沙特的軍備交易，未來軍售也只限於「防衛武器」。

倫敦大學國王學院學者克里格（Andreas Krieg）向半島電視台表示，美沙關係仍是「美國中東政策的一大支柱，將繼續在美國軍力投射上發揮重要角色」。他解釋道：「當沙特不會像在特朗普政府般獲優先對待，華府仍需要沙特作為地區伙伴。」

BBC分析指出，這些變化或對伊朗有利，得以透過代理人民兵作戰略擴張，令沙特大感受困——以也門為例，在沙特面對軍備停售之際，伊朗支持的胡塞武裝迅速多線出擊搶佔優勢。沙特或因此長遠對防衛和安全伙伴分散投資，包括對中俄開放門戶，也可能促使利雅得跟以色列建立更緊密的聯繫，以抗衡伊朗擴張和核擴散。

明報記者