王儲衛隊RIF 曾強行遣返國民

組網軍遏抑異見聲音

RIF由沙特王儲穆罕默德高級幕僚之一的卡塔尼（Saud al-Qahtani）所監督，他曾任皇家法院的「傳媒沙皇」，主要管理利雅德的「巨魔農場」（troll farm），通過網絡大軍及虛擬化身遏抑如卡舒吉般異見人士的聲音。沙特情報官員穆特拉比（Maher Abdulaziz Mutreb）則是RIF的現場指揮官，他經常陪同穆罕默德外訪；RIF另一要員哈爾比（Thaar Ghaleb al-Harbi）2017年獲被擢升為陸軍中校。上周五華府所公開的解密報告，就點名他們為21名有份參與、下令或串謀殺害卡舒吉的其中3人。

縱使沙特政府聲稱將涉案8名男子送上法庭受審，去年9月判處當中5人監禁20年，但當局從未公布這8人的名字，迄今未清楚RIF成員有否受審或判刑，只知卡塔尼接受調查後沒被起訴，因檢控官稱沒有足夠證據起訴。

（紐約時報/華盛頓郵報）