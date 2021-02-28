美指沙特王儲親准殺記者 沒被列入76人制裁名單

指王儲視卡舒吉為威脅 撐武力噤聲

曾是沙特政府顧問的卡舒吉，2017年流亡美國後在《華盛頓郵報》專欄批評沙特政府，翌年在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館遭殺害肢解。美國國家情報總監辦公室公開的報告指出，當局評估沙特王儲穆罕默德批准抓捕或殺害卡舒吉的行動。報告指出，穆罕默德2017年起完全掌控沙特安全及情報組織，其幕僚或擔心不完成任務就會被解僱或拘捕，不太可能會擅自採取敏感行動。報告形容穆罕默德視卡舒吉為威脅，「大體上支持在必要時用暴力手段將他噤聲」，並列出21名涉案者名單，包括其高級顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani），他曾帶領在社交媒體攻擊沙特異見者。暗殺小組的15人中，部分與卡塔尼當時管理的「沙特研究與媒體事務中心」有關，有7人來自穆罕默德的精銳個人保安團隊「快速干預部隊」（RIF）。

沙特斥報告錯誤 強調已採取行動

今次是美國情報界首次公開對卡舒吉案的結論。中情局從截取短信、電話和殺人過程錄音等資料，相信穆罕默德涉事，並在卡舒吉遇害數周後，向國會和時任總統特朗普等進行保密匯報，但特朗普主張報告沒明確結論，其政府制裁17名被指直接涉案的沙特官員，但同時積極推動與沙特的關係及向其售武。國會前年初通過法案要求解密報告，但特朗普任內一直無視。

沙特斥報告是對其領導人「負面、錯誤且不可接受的評估」，強調該國已譴責這次罪行並採取行動。沙特當局將事件歸咎於將卡舒吉遣返回國的特工「胡作非為的行動」，並在閉門審訊下將8人判監，其中5人最初被判死刑，後來減至監禁20年。

美強調重新校準與沙特關係

美國國務院在報告公開後頒布「卡舒吉禁令」，向76名涉打壓記者、社運人士或異見者的沙特公民實施簽證限制，料未來會擴大範圍。財政部亦宣布，制裁曾是穆罕默德親信的前沙特情報機構副首長阿希里（Ahmed al-Assiri）和RIF成員等人，包括凍結其在美資產，惟措施皆不涉及穆罕默德本人。布林肯警告，代表外國政府針對異見人士的作惡者不應獲准踏入美國領土，但亦稱「與沙特的關係比任何人都大」，行動並非要破壞而是「重新校準」關係，使其更符合美國利益和價值觀。

《紐約時報》報道，有官員指拜登國安團隊解釋，禁止穆罕默德進入美國或對他提出刑事起訴，勢必破壞與沙特這個主要阿拉伯盟友的關係，又指白宮內部有共識，認為在反恐和對抗伊朗等方面仍要與沙特合作，損害雙方關係的代價太大。

拜登上周五受訪指前一日「與國王通話，而非王儲」，並已向對方表明將宣布重大改變，以追究沙特責任。官員指拜登只會與國王薩勒曼對話，政府暫無意以穆罕默德作為沙特防長以外的身分與他打交道。兩黨議員普遍支持公開報告，但有民主黨人不滿對穆罕默德從寬處理，如眾議院情報委員會主席希夫認為，有方法可在不完全破壞雙方關係下，對個人產生更大影響。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC）