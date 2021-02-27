大西洋環流1600年最慢 歐美恐增極端天氣

融冰溝淡冷卻 環流散熱動力受阻

雖然學界自2004年才有對大西洋經向翻轉環（Atlantic Meridional Overturning Circulation，AMOC）的直接測量，但德國波茨坦氣候影響研究所等氣候研究權威科學家通過研究沉積物、格陵蘭冰芯等林林總總「代用氣候紀錄」，重建了公元400年以來的AMOC演化。他們發現，AMOC經過相對漫長穩定的時期後，自19世紀開始減速，到20世紀中期進一步減弱，而現時比1950年再慢了至少15%，海流呈至少1600年來最弱的狀態。

AMOC原可每秒運送2000萬立方公尺水，也能轉移逾1億吉瓦熱力，有助地球熱力分散。它像輸送帶把赤道溫暖的海流北送，直至海水變鹹變凍而於冰島北部開始下沉，過程讓西歐偏向暖和濕潤。接着它會把較淡的北冰洋海水南送。可是全球暖化令北極冰塊消融情况惡化，北大西洋湧現過多冰冷淡水，隨之降低海水的鹹度和密度，令海洋失去了促進冷流和暖流運轉的動力，影響沿海流地區氣候變化，連帶擾亂海洋生物生態。

科學家警告，AMOC減慢將使歐洲出現更多熱浪、猛烈風暴，雨水減少，美國東岸海水上升、颶風更強勁。他們預計，AMOC將隨全球暖化減慢，到本世紀末再減慢34%至45%，邁向不可逆轉的緩流臨界點。

（衛報/哥倫比亞廣播公司）