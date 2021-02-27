fb現亞馬遜賣地廣告 團體轟剝削土著

多為強霸土地無業權

BBC的偵查報道指出，有約700萬平方公尺面積的巴西亞馬遜雨林原住民受保護地，正在facebook交易平台Marketplace登廣告變賣。倘用「森林」、「原始森林」、「木材」等葡萄牙語字眼檢索，便能找到那些叫賣的土地，部分還附有相關土地的衛星圖片和全球衛星定位系統坐標，尤以位處伐林最嚴重的朗多尼亞州（Rondonia）居多。不過，很多賣家都是強霸土地，並公開承認沒有土地業權。

燒平雨林抬價 賣家：無被巡查風險

BBC記者曾喬裝投資者代表律師與4名賣家接觸。其一是在城市有穩定工作的中產人士吉馬良斯（Fabricio Guimarães）。他看中買賣雨林為投資機會，把要賣的一幅雨林地弄成焦土以便耕種，並將價格抬高兩倍至3.5萬美元（27.3萬港元）出售。他在偷拍片段說：「這兒沒有州政府官員巡查的風險。」

另一賣家阿爾維斯（Alvim Souza Alves）擬以相當於逾17萬港元價錢出售原住民保護區的一幅地，宣稱該區距原住民50公里。不過官方資料顯示，區內除了有烏魯尤瓦烏雷（Uru Eu Wau Wau）族群部落逾200人，另有至少5個與外界無接觸的族群。烏魯尤瓦烏雷領袖比塔德（Bitaté）指出失去那幅地將影響他們狩獵、捕魚和採摘野果，摧毁他們的生活，促請政府和facebook遏止相關貿易。

fb：不會單方面阻止交易

巴西總統博索納羅主張開發土地用於農牧、採礦等，該國毁林幅度已達11年之最；報道稱環保部門監管伐林的經費亦被削減四成。民族環境保護協會（Kaninde）負責人班代拉（Ivaneide Bandeira）等關注原住民權益人士指出，巴西政府不聞不問，使「土地侵略者」有恃無恐。阿爾維斯透露，正與他人合作游說博索納羅政府政客，以讓他們不受追究且得「合法許可」，例如要求改變涉事土地的受保護地位。

fb回應稱，其商務政策要求買賣雙方遵守法律和規定，準備好與當地政府合作，但不會單方面採取行動阻止交易。

（英國廣播公司）