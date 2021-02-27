聯航引擎事故 民航處禁同類機來港越港

港飛馬德里 波音777故障降莫斯科

俄羅斯羅西亞航空（Rossiya Airlines）周四晚一班由香港飛往西班牙馬德里的波音777-300ER貨機，因其中一個引擎控制傳感器出現問題，周五緊急降落俄羅斯莫斯科，事件中無人受傷。該機有15年機齡，使用美國通氣電氣引擎，與出事聯航所用的普惠引擎不同。香港民航處昨亦表示，香港並沒有配備普惠4000-112引擎的波音777型號飛機註冊，本地航空公司亦沒有以該型號飛機營運。

美媒：波音早知引擎有問題

另外，美國《華爾街日報》周四（25日）引述聯邦航空管理局（FAA）內部文件報道，波音公司多個月前已計劃為777飛機更換強化引擎蓋，包括決定重新設計整流罩，顯示波音早知引擎有問題。報道引述消息指，波音自2018年分別發生涉及聯航一班波音777客機和西南航空一班波音737客機的事故後，與監管當局就修復問題已討論長達兩年。報道引述去年8月6日的文件指，波音將生產新整流罩，並為操作員就更換零件提供說明。

（綜合報道）