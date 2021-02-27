緬宣布去年投票無效 兩大城續鎮壓

警向天開槍 拘日本記者

緬甸警察昨向天開槍或發射閃光彈、橡膠子彈，驅散仰光與曼德勒這兩大城市的示威者，釀多人受傷，至少20人被捕，包括稍後獲釋的日本記者北角裕樹。昨日在仰光，青年為主的示威者繼續上街，一遇警方驅趕便渙散，接着在聯合國辦事處外、新加坡大使館外等不同地點再匯聚，提出凍結緬甸外匯存款等訴求，再被防暴警察武力驅趕。其中鄰近仰光大學的大型集會現場，當地傳媒稱有人朝天開槍。警察也驅趕了首都內比都、馬圭市、哈卡等地示威，但未知有否衝擊傷亡或逮捕情况。

昂山素姬被當局帶走 去向不明

另外，儘管當局安排昂山素姬於下周一（3月1日）上庭，但其代表律師遭軟禁，不得與之接觸，被指損害她接受公平審訊的權益。昂山素姬自2月1日清晨政變後原被軟禁於內比都寓所，但獨立媒體Myanmar Now昨晚引述她領導的全國民主聯盟高層消息人士說，6日前她被當局帶走，目前去向不明。她的鄰居、內比都市長也下落不明。

（路透社/法新社/Myanmar Now）